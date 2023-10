Operação é deflagrada para desarticular organização criminosa em Coari no Amazonas; assista

Notícias do Amazonas – A Operação Distribuição da Polícia Civil do Amazonas foi coordenada pelo Delegado de Polícia Civil José Barradas Junior, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari no Amazonas e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua na região com os crimes de homicídio, trafico de drogas e lavagem de dinheiro. O trabalhos foram realizados nesta quinta-feira (5).

25 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão foram expedidos pela justiça. Cinco deles foram cumpridos em Manaus.

Drogas, dinheiro e aparelhos celulares foram apreendidos. O total de pessoas presas ainda não foi divulgado. Um homem morreu após trocar tiros com a polícia.

A operação também tem por objetivo o combate aos altos índices de homicídios através do reforço policial direcionado pela SSP e Ministério da Justiça pela operação nacional denominada PAZ, que visa previnir e reprimir crimes relacionados à mortes violentas intencionais – MVI.

Cerca de 40 policiais participaram da operação, com efetivo de policiais civis do dip de COARI, DPI, DEFLU, CORE, DENARC, e policiais militares do 5o Batalhão da PM de Coari, Batalhão Ambiental e Canil.

Veja atuação das equipes em Coari:

Suyanne Lima – Redação AM POST