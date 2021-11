Operação Enem 2021 garante tranquilidade durante as primeiras horas do exame no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação Enem 2021 conta com mais de 100 policiais militares que garantiram a tranquilidade nas primeiras horas de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas, neste domingo (21/11). Desde as 5h, os policiais realizaram a escolta dos malotes das provas aos locais de realização do exame em Manaus e nas cidades do interior do estado.

De acordo com o major Cassiano, a ação policial foi reforçada para garantir a segurança do Enem até o fim da aplicação das provas. “Nosso efetivo está girando em torno de 100 policiais envolvendo a escolta, policiais nos locais de prova e no interior. Fechou os portões, vamos estar no policiamento nas paradas de ônibus, nos estacionamentos e na escolta dessas provas após o término para evitar ações externas”, disse. Os portões foram abertos às 11h e fechados exatamente às 12h, como previsto.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), o Amazonas tem mais de 140 locais de provas. Segundo o coordenador da operação Enem 2021, capitão Renan Libório, a operação conta com o monitoramento realizado por câmeras.

“O Enem no Amazonas tem cerca de 80 mil candidatos e a SSP vem fazendo essa coordenação integrada. É um planejamento de dois meses. A SSP está usando todos os recursos de monitoramento com câmeras pela cidade e a avaliação de denúncias que podem chegar pelo número 190, além de estar em contato com órgãos do município, estado e união para que, através deste colegiado, possamos dar resposta a sociedade e oferecer aos candidatos a segurança para realizarem suas provas”, destacou

Efetivo – A operação Enem 2021 é coordenada pela SSP-AM, em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Federal (PF/AM), Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Inep, Fundação Cesgranrio, Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana IMMU, Correios e Amazonas Energia.

Com informações da assessoria de imprensa