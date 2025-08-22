A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Operação Escudo prende três estupradores de crianças e adolescentes em Manaus

Um dos homens foi preso suspeito de abusar e gravar vídeos intímos da própria filha.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 16:23

Ver resumo

Notícias Policiais – A Operação Escudo, realizada nesta quinta-feira (21/08) pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), resultou na prisão de três homens condenados ou investigados por crimes de estupro de vulnerável em Manaus. A ação também incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em diferentes bairros da capital.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, um dos presos é um idoso de 73 anos, capturado no bairro Novo Aleixo. Ele estava foragido de Tapauá (AM), onde respondia por abusar sexualmente das próprias netas, hoje com 12 e 13 anos. As investigações apontam que os abusos começaram quando a mais nova tinha apenas 3 anos, e a mais velha, 7. A prisão foi solicitada pela 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá.

Leia também: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

PUBLICIDADE

O segundo caso envolve um homem de 39 anos, preso no bairro Alvorada. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por abusar da própria filha, que tinha 10 anos na época do crime, ocorrido em 2021. O agressor também chegou a registrar imagens íntimas da criança. Além do mandado de prisão por sentença condenatória, o homem ainda possuía mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia destinada à vítima.

Já o terceiro envolvido, de 59 anos, foi localizado no bairro Santa Etelvina. Ele também recebeu pena de 16 anos em regime fechado, após ser condenado por estuprar a própria sobrinha.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas são fundamentais para auxiliar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando a população a acionar os canais oficiais de denúncia.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Eneva promove campanha publicitária sobre a importância do gás natural para segurança energética e impacto social

Projeto evidencia histórias de moradores do Amazonas beneficiados pelo uso do gás natural.

há 20 minutos

Curiosidades

Características que herdamos da mãe e do pai

A herança genética é um processo fascinante que determina muitas das nossas características físicas e comportamentais.

há 32 minutos

Brasil

STF consulta tribunais sobre proposta de reajuste salarial de 24% para servidores do Judiciário Federal

A proposta ainda está em fase de análise.

há 33 minutos

Curiosidades

Turista descobre maior pérola fóssil da Austrália, com 100 milhões de anos

Achado impressiona pelo tamanho e preservação

há 44 minutos

Amazonas

Mais de 1.500 dragas e balsas ilegais usadas no garimpo são desativadas em rios do Amazonas

Fiscalização já resultou na retirada de mais de 1.500 embarcações ilegais, com foco no Rio Madeira e em áreas de proteção ambiental.

há 50 minutos