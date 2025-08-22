Operação Escudo prende três estupradores de crianças e adolescentes em Manaus

Notícias Policiais – A Operação Escudo, realizada nesta quinta-feira (21/08) pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), resultou na prisão de três homens condenados ou investigados por crimes de estupro de vulnerável em Manaus. A ação também incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em diferentes bairros da capital.

De acordo com a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, um dos presos é um idoso de 73 anos, capturado no bairro Novo Aleixo. Ele estava foragido de Tapauá (AM), onde respondia por abusar sexualmente das próprias netas, hoje com 12 e 13 anos. As investigações apontam que os abusos começaram quando a mais nova tinha apenas 3 anos, e a mais velha, 7. A prisão foi solicitada pela 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá.

O segundo caso envolve um homem de 39 anos, preso no bairro Alvorada. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por abusar da própria filha, que tinha 10 anos na época do crime, ocorrido em 2021. O agressor também chegou a registrar imagens íntimas da criança. Além do mandado de prisão por sentença condenatória, o homem ainda possuía mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia destinada à vítima.

Já o terceiro envolvido, de 59 anos, foi localizado no bairro Santa Etelvina. Ele também recebeu pena de 16 anos em regime fechado, após ser condenado por estuprar a própria sobrinha.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas são fundamentais para auxiliar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando a população a acionar os canais oficiais de denúncia.