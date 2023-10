Operação Estol: Aeronave utilizada no transporte de drogas por via aérea é apreendida no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em continuidade à Operação Estol, policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) apreenderam, na terça-feira (10), uma aeronave Super Petrel LS 100. A operação foi deflagrada com o objetivo de desarticular o transporte de drogas por via aérea, modalidade utilizada por organizações criminosas devido à seca dos rios.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, elogiou o trabalho executado pelos policiais civis do DRCO, e garantiu que as Forças de Segurança estão alinhadas no combate à criminalidade e buscando desmontar as estruturas e novas formas adotadas pelo crime organizado para adquirir e escoar entorpecentes. “Essa aeronave era utilizada para o transporte de droga, mas nós tínhamos detectado esse movimento e garantimos que as investigações vão avançar. Sabemos que o transporte aéreo já estava sendo bastante intenso, mas nós também estamos avançando com as investigações e monitoramento” afirmou o secretário.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, enfatizou que a operação Estol é uma determinação do governador Wilson Lima e do secretário de Segurança Pública, para que seja dada atenção no enfrentamento ao tráfico de drogas praticado por organizações criminosas.

“Os policiais civis do DRCO conseguiram tirar da mão desses criminosos um importante equipamento, que permite que seja feito pouso em região fluvial e terrestre. Com a seca que estamos vivenciando, os infratores passaram a via aérea para trazer as drogas para a capital amazonense, e essa apreensão foi um baque para a logística do crime organizado”, falou.

O delegado-geral reiterou, ainda, que a Polícia Civil continuará engajada no enfrentamento ao tráfico de drogas, independente da forma na qual o material ilícito seja transportado.

“Os trabalhos investigativos estão fortalecidos em razão dos investimentos feitos pelo Governo do Estado e continuaremos apresentando os resultados à população”, enfatizou.

Conforme o delegado Paulo Benelli, diretor adjunto do DRCO, apontou que o Departamento detectou, por meio de investigações, a modalidade de transporte de drogas – principalmente cocaína – por meio aéreo. Desta forma, foi desencadeada a Operação Estol para cumprir o mandado de prisão preventiva do principal alvo e apreender a aeronave.

“Efetuamos a prisão do principal alvo da investigação em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e, junto a ele, prendemos, em flagrante, outro piloto por porte ilegal de arma de fogo restrito. Além disso, cumprimos mandados de busca e apreensão na residência do piloto principal, onde foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e anotações”, explicou.

Ainda segundo Benelli, os materiais apreendidos irão auxiliar nas investigações no sentido de identificar quem dava apoio aos indivíduos e onde foram guardados os entorpecentes trazidos por eles, da Colômbia para Manaus.

*Com informações da assessoria