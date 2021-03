Operação flagra 39 motoristas bêbados e traficantes com R$ 30 mil em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 39 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, neste fim de semana, em Manaus. O balanço é da operação “Pela Vida”, realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) em toda a cidade. Na madrugada de sábado, quatro homens foram presos com drogas e quase R$ 30 mil em espécie após abordagem em uma barreira na avenida Djalma Batista.

As fiscalizações são realizadas pelos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). No final de semana, foram 39 flagrados na Lei Seca e quatro motoristas suspeitos de embriaguez, que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Também ouve 155 autuações e 14 remoções por diversas irregularidades.

Barreiras de trânsito foram montadas em diversos pontos da capital. Na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul, uma abordagem levou à prisão de quatro homens com armas e drogas, pelas equipes de policiais militares da Rocam.

Segundo o relatório da ocorrência, um tablete de entorpecente e o montante em dinheiro foram encontrados no veículo Onix, prata, durante a barreira policial.

Ao serem questionados, os três suspeitos confessaram que estavam trazendo um carregamento de drogas do município de São Gabriel da Cachoeira (a 850 quilômetros da capital), para Manaus.

Os infratores levaram os policiais até a casa onde o restante da droga estava escondido. Um homem de 29 anos, suposto dono dos entorpecentes, foi preso no local. A Rocam apreendeu 75 tabletes de maconha tipo skunk, duas balanças de precisão, uma arma de fogo com numeração suprimida, duas munições calibre 38, R$ 30 mil em espécie e oito aparelhos celulares. Todos os envolvidos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Operação ‘Lei Seca’ – De acordo com o coordenador do Neot, Victor Mansur, as abordagens foram feitas com o foco de retirar condutores sob efeitos de bebidas alcoólicas e prevenir acidentes de trânsito mais graves na cidade.

O autônomo Daniel Alves, de 26 anos, que estava passando pela barreira policial, ressaltou a importância do trabalho da polícia. “Isso nos deixa mais seguros, até mesmo para prevenir futuros assaltos e retirar os veículos irregulares das ruas, é uma forma de deixar a sociedade mais segura”.

Desde o dia 14 de janeiro, a SSP-AM realiza a Operação “Pela Vida”, que aumenta as ações policiais na capital durante o período de vigência dos decretos de prevenção da Covid-19. O trabalho é coordenado pelo Secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

* Com informações da assessoria de imprensa