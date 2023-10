Operação Inevitável prende 4 pessoas por sequestro, tortura e organização criminosa no AM

Quatro pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (19), durante a Operação Inevitável realizada no município de Tapauá, interior do Amazonas, por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Segundo as investigações, os homens fazem parte de uma organização criminosa responsável por crimes como sequestro e tortura.

Francisco Chalie Mafra Uchoa, 43; José Carlos de Oliveira Arcos, 29, conhecido como “Inevitável”; Samuel de Souza Alves Venâncio, 24, e Weliton Dias Gomes, 25, o “Filé”. Uma mulher foi presa em flagrante por crime ambiental, pois estava em posse de sete tartarugas foram os alvos da Polícia Civil.

De acordo com o investigador Lukedson Costa, gestor da unidade policial, as diligências iniciaram após os policiais obtiverem conhecimento de vídeos publicados em redes sociais, que mostravam os infratores cometendo crimes de sequestro e tortura contra as vítimas.

“Com base nisso iniciamos as investigações a fim de identificar e prender os autores. Sendo assim, fomos ao possível local onde ocorreram as filmagens e conseguimos constatar a veracidade”, explicou o gestor.

Conforme Lukedson, as investigações apontaram que a mando de traficantes, os autores levavam as vítimas até o local e passavam a realizar cobranças relacionadas ao tráfico de drogas, as agrediam e torturavam chegando até a efetuar disparos de arma de fogo nas mãos e pés delas.

Francisco Charlie, José Carlos, Samuel e Weliton responderão pelos crimes de tortura, sequestro, organização criminosa, e ficarão à disposição da Justiça.

Já a mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental e foi liberada para responder ao processo em liberdade.

Fotos: Divulgação/PC-AM