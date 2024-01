Operação integrada remove 31 veículos que participavam de ‘rolezinhos’ em Manaus

Notícias de Manaus – Em resposta aos encontros e ‘rolezinhos’ em Manaus, uma operação integrada foi deflagrada, na noite de sexta-feira (26/01), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para fiscalizar postos de gasolina e distribuidoras de bebidas nas zonas centro-oeste e oeste da capital. Durante a ação, 31 veículos foram removidos.

A operação resultou na abordagem de pessoas e veículos. Dos 31 veículos removidos, 25 eram motocicletas e seis carros. Além disso, foram realizadas 86 notificações e testes de alcoolemia.

Os postos abordados na operação ficam localizados na rua 11, do bairro Alvorada, zona centro-oeste, e na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, zona oeste.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA) Centro-Sul/Centro-Oeste, tenente-coronel Lúcio Landim, a operação integrada tem como objetivo impedir que a prática de ‘rolezinhos’ continue a perturbar a ordem pública.

“Recebemos muitas denúncias da população e de moradores próximos a esses pontos. Essa era uma demanda da sociedade, para que os órgãos competentes atuassem para inibir esses encontros. A Polícia Militar do Amazonas, junto com a SSP e Detran, deu a resposta e iremos continuar as operações em outros locais da capital”, declarou o comandante do CPA.

Câmeras de monitoramento e denúncias

Nesta semana, a SSP-AM instalou mais câmeras na avenida Laguna, principal ponto onde os ‘rolezinhos’ são registrados. A ação visa aumentar o monitoramento na via e acionar o policiamento na área para coibir os encontros.

A Polícia Militar do Amazonas ressalta, ainda, que a população pode denunciar as práticas contra a ordem pública, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria