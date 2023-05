Operação Iraúna: Polícia Federal desvenda esquema de tráfico internacional de drogas. Confira!

Nesta quarta-feira, 17, mais um suspeito de trocar etiquetas das bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi preso pela Polícia Federal. Esta é a segunda fase Operação Iraúna, iniciada no dia 4 de abril.

O objetivo da ação é combater o tráfico internacional de drogas que era realizada através do envio de bagagens com drogas ao exterior, após a troca de etiquetas em aeroportos.

Oito mandados foram cumpridos, sendo 6 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Um suspeito ainda segue desaparecido.

Em março, as brasileiras Jeanne Paolini e Kátyna Baía foram detidas no Aeroporto de Frankfurt após terem as etiquetas das bagagens trocadas por malas com drogas. Depois de um mês, a PF conseguiu imagens do aeroporto de Guarulhos em que aparecia o grupo de criminosos trocando as etiquetas.

Redação AM POST- Foto: Divulgação/PF