A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Operação mira quadrilha de estelionatários que fraudava empréstimos no Amazonas

Organização criminosa fraudava empréstimos desde 2016 com documentos falsos e envolvimento de laranjas e empresas de fachada.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 18:51

Notícias Policiais – A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Expurgatio, com o intuito de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A operação foi executada de forma simultânea nos estados do Amazonas e da Paraíba, resultando no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares determinadas pela Justiça.

PUBLICIDADE

Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2016 utilizando documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos em nome de terceiros, inclusive de servidores públicos. A estimativa é de que o prejuízo causado à instituição financeira supere os R$ 941 mil.

A quadrilha operava por meio de dois núcleos principais. No Amazonas, os criminosos organizavam viagens a diferentes agências da Caixa, inclusive em municípios do interior, onde aplicavam os golpes com base em perfis de vítimas com bom histórico de crédito. Após a liberação dos empréstimos, os valores eram transferidos para empresas de fachada ligadas aos investigados e, em seguida, repassados ao autor do golpe, descontando-se uma “taxa” de 10%.

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

PUBLICIDADE

Já na Paraíba, os valores desviados eram encaminhados para pessoas com vínculos próximos, muitas das quais residem no mesmo bairro, evidenciando uma estrutura criminosa articulada e com divisão clara de tarefas.

Parte dos investigados já possui histórico de crimes semelhantes. Mesmo após serem presos em operações anteriores, reincidiram na prática de estelionato contra a Caixa. Com a nova fase da investigação, eles agora estão submetidos a restrições, como bloqueio de movimentações bancárias, proibição de contato entre si e comparecimento obrigatório à Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar novos envolvidos, recuperar os recursos desviados e evitar que novos golpes sejam aplicados.

 

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Ipaam e UEA realizam análise da qualidade da água do Rio Tarumã-Açu em Manaus

A iniciativa integra o Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM).

há 13 minutos

Amazonas

Presidente da Aleam, Roberto Cidade é indiciado por suspeita de violência psicológica e injúria contra ex-esposa no Amazonas

A decisão partiu após a conclusão de um inquérito instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

há 17 minutos

Manaus

Granja de suínos é alvo do MP-AM em Manaus após irregularidades sanitárias e animais doentes

Animais estariam com ferimentos doenças de pele e sinais de canibalismo.

há 41 minutos

Brasil

Mulher é atacada por pitbull ao tentar demonstrar afeto; veja vídeo

Caso chama atenção para os riscos de interações impulsivas com cães de comportamento territorial.

há 47 minutos

Brasil

Deputada Júlia Zanatta diz que se sua filha estivesse “fazendo transição de gênero” petistas não teriam acionado Conselho Tutelar

Zanatta apareceu no plenário da Câmara dos Deputados com uma criança no colo durante as manifestações pró-Bolsonaro.

há 51 minutos