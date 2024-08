Operação No Fire: Armeiros envolvidos com organização criminosa são presos no Amazonas

Notícias de Amazonas – A equipe da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros da capital), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, nesta quinta-feira (1°/08), por volta das 6h, a Operação No Fire, que resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 26 e 39 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Horizonte, no município.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, o objetivo da operação é enfraquecer o poder de fogo no município, uma vez que os indivíduos são apontados como ‘armeiros’ do tráfico de drogas.

“Eles confeccionavam armas caseiras e realizavam a manutenção em revólveres do grupo criminoso. Durante as diligências, apreendemos espingardas, rifles, aparelhos celulares, revólver e munições. Ao longo das investigações, também identificamos que as espingardas e os rifles podem ser frutos de furtos realizados na região”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, caso as vítimas identifiquem a sua arma, podem comparecer à 38ª DIP, juntamente com o registro do armamento, para fazer a retirada. As investigações continuam para identificar mais criminosos.

“Os dois homens responderão por comercialização ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 do Estatuto do desarmamento, e o indivíduo, de 26 anos, também responderá por tráfico de drogas, uma vez que, além das armas e munições, foram encontradas substâncias entorpecentes em sua residência”, falou o delegado.

Os homens ficarão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

*Com informações da assessoria