Operação pela Vida detêm 17 pessoas e apreende cinco veículos em Manaus

Redação AM POST

Cinco pessoas foram presas em uma festa clandestina que acontecia no bairro Alvorada, na zona centro-oeste, durante a quarta noite da “Operação pela Vida”. Outras 12 pessoas foram presas na noite de domingo (17/01) e na madrugada desta segunda-feira (18/01), nas zonas leste e oeste da capital. Cinco veículos foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). As prisões e apreensões ocorreram pelo descumprimento do decreto governamental que restringe a circulação de pessoas. Em todo o estado, a circulação nas ruas está restrita entre 19h e 6h.

De acordo com secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, a denúncia sobre a festa clandestina chegou através do 190. “Tivemos ainda, através de denúncias pelo 190, uma residência onde estava um grupo de pessoas fazendo um pagode, incomodando toda a vizinhança, um consumo muito alto de bebida alcoólica. Eles foram conduzidos para a delegacia para as devidas providências legais”, informou.

O subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Ronaldo Negreiros, disse que, no geral, a população tem entendido a necessidade do decreto. “Algumas pessoas que ainda insistem em permanecer no comércio, alguns locais abertos mas, no geral, a população tem atendido ao chamado do decreto”, explicou.

Os detidos desta noite e madrugada foram conduzidos à Delegacia-Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de medida sanitária preventiva.

Trânsito – O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), apreendeu cinco veículos. Os veículos foram recolhidos ao parqueamento do órgão por infração de trânsito e descumprimento do decreto. Durante a ação integrada, duas pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas.

* Com informações da Assessoria de Imprensa