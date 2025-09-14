Operação ‘Pente Fino’ prende homem e apreende adolescente com drogas no Amazonas

Notícias policiais – Em uma ação significativa, a polícia de Jutaí prendeu um homem de 30 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos durante a operação denominada ‘Pente Fino’.

PUBLICIDADE

A operação resultou na confiscamento de 107 tabletes de maconha do tipo skunk, além de cocaína e pasta base de cocaína, totalizando um valor estimado em 5 milhões de reais.

O delegado Renato Alves, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que a abordagem ocorreu no porto da cidade, onde a equipe de investigação descobriu que ambos estavam atuando como “mulas”, encarregados apenas de transportar as drogas.

PUBLICIDADE

“A operação visa combater o tráfico de drogas em Jutaí e as investigações continuarão para capturar os indivíduos que estão por trás dessa rede criminosa”, declarou o delegado.

O homem enfrentará acusações de tráfico de drogas, enquanto o adolescente responderá por ato infracional equivalente. Ambos estão sob a jurisdição da Justiça e do Juizado da Infância e Juventude Infracional, respectivamente.

LEIA MAIS: Confira localização das Unidades Móveis de Saúde da Mulher nesta segunda (14) em Manaus

Essa operação sublinha o esforço das autoridades locais em desmantelar atividades ilegais e proteger a comunidade, mostrando que o combate ao tráfico de drogas é uma prioridade na região.