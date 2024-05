Operação prende três pessoas e multa empresas em R$ 796 mil por poluição que matou peixes em lago de Manaus

Três pessoas foram presas e duas empresas foram multadas em R$ 796 mil durante a ‘Operação Água Pura’, deflagrada nesta sexta-feira (24), em Manaus, suspeito de poluir o Lago Puraquequara, na zona leste, que resultou na morte de centenas de peixes.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), em conjunto com a Polícia Federal e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Além das prisões, foram apreendidos três caminhões limpa-fossa e 380 litros de diesel irregular.

Segundo a delegada Juliana Viga, titular da Dema, as investigações iniciaram após uma denúncia sobre a poluição hídrica e do solo por parte de empresas que lançavam líquidos não tratados no meio ambiente, o que causou a morte de vários peixes.

“Recebemos imagens de vários peixes mortos e a água com coloração diferente. As pessoas que denunciaram apontaram algumas empresas, que são responsáveis pelo tratamento de efluentes líquidos. Mapeamos as empresas, identificamos o local e fomos até lá com a equipe de investigação”, explicou a delegada.

Quando a polícia chegou em uma das empresas foi identificado que estava sendo feito uma transferência de forma irregular. “Os efluentes líquidos estavam caindo no chão, estava transbordando e não havia tratamento da estação de tratamento dos efluentes, não estava tratando a água, e essa água identificamos que ela estava desaguando no solo”, disse a delegada.

De acordo com a polícia, os peixes morreram em decorrência da poluição. Segundo testemunhas, os peixes estavam em avançado estado de decomposição ou sendo consumidos por aves. Entre as espécies estavam jaraquis, tamoatás e piabas.