Operação RecuperaFone: dois homens são presos por receptação de celulares roubados em Manaus

Notícias de Polícia – Dois homens, de 26 e 37 anos, foram presos por receptação qualificada durante a Operação RecuperaFone 18, deflagrada na sexta-feira (1º/08), no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A ação ocorreu durante fiscalizações em sete lojas de assistência técnica.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, foram identificadas irregularidades em duas das sete lojas vistoriadas. Nesses locais, os agentes encontraram gavetas contendo aparelhos com restrição por roubo e furto.

“Conseguimos identificar irregularidades em duas lojas, onde localizamos componentes com restrição por roubo e furto. Com isso, os suspeitos foram autuados em flagrante, onde foram encaminhados à audiência de custódia”, afirmou o delegado.

Ações contínuas

A operação marca a segunda ação do Nirc em menos de 24 horas que resulta na prisão de suspeitos. Na quinta-feira (31/07), outros dois homens foram presos em flagrante no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, também por receptação qualificada. Eles são suspeitos de comercializar aparelhos celulares roubados ou furtados e de realizar o desbloqueio de dispositivos com restrições.

O delegado Bruno Hitotuzi reforça que as ações do Programa RecuperaFone têm sido fundamentais no enfrentamento a crimes relacionados ao roubo, furto e receptação de celulares.

“A atuação do Nirc tem sido incisiva para coibir esse tipo de crime, que prejudica diretamente a segurança da população. Iremos continuar com esse trabalho investigativo constante e estratégico com o objetivo de restituir os celulares para as vítimas”, destacou.

Os dois homens presos na Operação RecuperaFone 18 irão responder por receptação qualificada e permanecem à disposição da Justiça.