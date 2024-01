Operação resulta na apreensão de 12 quilos de maconha tipo skunk em Barcelos, no Amazonas

Em uma ação conjunta da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM), cerca de 12 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos em abordagens distintas a embarcações nas proximidades de Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus. A operação, que ocorreu entre a noite de sexta-feira (26) e a madrugada deste sábado (27), faz parte da iniciativa da Base Fluvial Arpão 2, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A primeira apreensão ocorreu por volta das 21h30 na embarcação Vencedor IX, que estava saindo de Barcelos com destino a Manaus. Durante a fiscalização, o cão de faro para narcóticos Kratos, da Companhia Independente com Cães (CIPCães), indicou aos policiais a presença de substâncias suspeitas em uma mochila. Ao revistar o acessório, foram encontrados seis tabletes de entorpecentes, totalizando cinco quilos. O responsável pela mochila não foi identificado.

A segunda apreensão ocorreu por volta da 1h30 em uma lancha tipo expresso, a Lady Luiza 1, que partiu de Santa Isabel do Rio Negro com destino à capital. Com o auxílio do cão Kratos, os policiais encontraram mais entorpecentes escondidos dentro de aparelhos de TV. Foram localizados nove tabletes, totalizando sete quilos. Após análises realizadas pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmado que se tratava de maconha tipo skunk.

No total, foram apreendidos 15 pacotes de entorpecentes, estimando-se um prejuízo de R$250 mil ao crime organizado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil.

Redação AM POST