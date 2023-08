Operação Shamar: PC-AM realiza atendimento às vítimas de violência doméstica em Silves

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCMs) centro-sul e sul/oeste, em alusão à Operação Shamar, está no município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus) para visitar e acompanhar as vítimas de violência no âmbito doméstico e familiar. A ação começou na segunda-feira (21/08) e vai até sexta-feira (25/08).

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM sul/oeste, a presença dos policiais civis no município faz parte da Operação Shamar, que está sendo realizada nacionalmente, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“A operação visa fortalecer o combate à violência doméstica e o feminicídio. É uma ação que está ocorrendo em várias localidades do Estado. Nossas equipes também estão visitando, nesta semana, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), do município, para verificar a estrutura e as atividades desenvolvidas, bem como as necessidades voltadas ao atendimento à mulher”, conta a autoridade policial.

