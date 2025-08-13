Operação Sombra combate grupo criminoso que causou prejuízo de R$ 500 milhões em venda de casas em Manaus

Notícias Policiais – Na manhã desta quarta-feira (13/08), a Polícia Civil do Amazonas, em parceria com as polícias de outros nove Estados, deflagrou a terceira fase da Operação Sombra, resultando na prisão de 11 pessoas envolvidas no golpe do “Falso Consórcio”. O esquema criminoso, que atuava em 9 unidades da Federação, causou um prejuízo estimado de R$ 500 milhões a diversas vítimas.

Em Manaus, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, enquanto ações simultâneas ocorreram em Sergipe, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Durante a manhã, as 11 prisões foram efetuadas no Amazonas e nos demais Estados, mas a operação seguiu ao longo do dia, com outros mandados sendo cumpridos.

Segundo o delegado Thiago Dantas, do Paraná, as investigações tiveram início em 2023 e apontaram que os criminosos utilizavam redes sociais para atrair vítimas. A estrutura financeira do grupo, segundo as apurações, estava sediada no Amazonas, onde foram registrados cerca de 200 boletins de ocorrência (BOs) relacionados às fraudes.

Os suspeitos responderão judicialmente pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As autoridades ressaltam a importância da colaboração da população e recomendam cautela ao lidar com ofertas de consórcios ou investimentos desconhecidos, especialmente na internet.