Organização criminosa especializada em grandes roubos é desarticulada pela polícia no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e a 1ª Seccional Sul, deflagraram neste domingo (24/01) a operação “Geminus”, que culminou nas prisões de sete integrantes de uma organização criminosa especializada em grandes roubos no Amazonas. Durante a ação, as equipes apreenderam sete quilos de entorpecentes, duas armas de fogo e dois veículos.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, as equipes da Especializada estavam investigando a participação de um grupo criminoso no roubo de um veículo da Justiça acautelado a um órgão público, ocorrido em 19 de janeiro deste ano, quando tomaram conhecimento de que a SSP-AM e a 1ª Seccional Sul também estavam investigando a mesma quadrilha, que estaria envolvida em diversos roubos na capital.

Prisões – Foram presos Aneleima Marques Rodrigues, Cleando Oliveira Almeida, Clodoaldo da Silva Farias, Griego Souza Mendes, Jackson Santana da Silva, Joane Ribeiro de Souza e um homem identificado apenas como “Kaique”. Cada um deles possuía uma função distinta dentro da organização criminosa.

“Jackson, Clodoaldo e Cleando eram responsáveis por realizarem os assaltos e recrutarem pessoas para o grupo. Já Joane e Griego eram responsáveis por receptar os produtos dos roubos e desmanchar os veículos e Kaique subtraía os valores dos cartões de créditos das vítimas por meio de uma maquineta de sua titularidade. Anelina era responsável por guardar todo o material entorpecente”, detalhou o delegado.

Conforme a autoridade policial, dois integrantes seguem foragidos: Arlison de Souza Marinho, o “Kiko”, e a namorada dele, conhecida como “Estefani”. Segundo Túlio, o restante da quadrilha operava guardando armas e entorpecentes, além de outros materiais roubados.

“Parte dos integrantes já havia participado do roubo de mais de 20 mil dólares e dois veículos em maio do ano passado, quando invadiram uma residência no Conjunto Vieiralves. Eles também participaram do assalto a uma transportadora localizada no bairro Águas Claras, no bairro Cidade Nova, zona norte, no dia 7 de janeiro deste ano”, informou ele.

Apreensões – Durante a ação policial, as equipes policiais apreenderam sete quilos de maconha e cocaína, dois veículos, duas armas de fogo, um colete balístico e diversas peças de um veículo desmanchado.

“Durante as investigações, descobrimos que Clodoaldo já foi condenado por homicídio qualificado, Jackson já responde na Justiça por associação criminosa e roubo qualificado e Griego possui passagens pela receptação de um veículo roubado”, relatou o titular da DERFV.

Operação ‘Geminus’ – A operação foi batizada com esse nome por fazer referência a gêmeos pelo fato da DERFV, Seccional Sul e SSP-AM estarem como irmãos trabalhando em prol da segurança na investigação sobre o caso.

Procedimentos – O grupo criminoso irá responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.