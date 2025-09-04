A notícia que atravessa o Brasil!

Ossadas encontradas podem ser de crianças desaparecidas no interior do Amazonas

Desaparecimento de mãe e filhos em Alvarães pode estar ligado a outros casos envolvendo o foragido “Branco”.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 15:44

Notícias Policiais – O mistério em torno do desaparecimento de Ana Paula da Costa Barbosa, 28 anos, e dos filhos Kauã Miguel, 10, e Maria Ísis, 7, completa meses sem solução definitiva e segue mobilizando equipes policiais em Alvarães e Tefé, no interior do Amazonas. O principal suspeito é Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, que está foragido desde julho deste ano.

O caso veio à tona em fevereiro, quando o ex-marido de Ana Paula registrou o sumiço da ex-companheira e das crianças. Durante as investigações, a polícia constatou que a mulher havia se mudado para Tefé acompanhada de Alexsandro. Também identificou indícios de que terceiros poderiam estar utilizando números de telefone em nome de Ana Paula para despistar as buscas.

As suspeitas se intensificaram quando registros escolares confirmaram que o próprio “Branco” tentou matricular Kauã Miguel em uma instituição da região. Além disso, movimentações bancárias ligadas a negociações de imóveis revelaram transferências feitas diretamente para contas de Alexsandro.

O investigado já era alvo de processos por estupro de vulnerável e outros crimes em Alvarães, o que reforçou as linhas de investigação. Ele chegou a ser preso em Tefé, mas conseguiu fugir do presídio em 14 de julho. Pouco tempo depois, policiais encontraram um possível cativeiro na comunidade Açaítuba, onde foram localizadas ossadas humanas que podem pertencer às crianças.

Recentemente, novos restos mortais foram descobertos por familiares na mesma região, expostos devido à vazante do rio. O material está sob análise pericial para identificação genética.

Até agora, 31 pessoas foram ouvidas, mandados de busca foram cumpridos e outras prisões realizadas contra pessoas que prestaram auxílio ao foragido. A polícia também apura possíveis ligações de Alexsandro com outros desaparecimentos, incluindo ex-namoradas, filhos e conhecidos.

Informações que ajudem na localização do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelos números (97) 98417-7265 ou 181.

