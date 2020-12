Ouro ilegal avaliado em R$ 8,9 mil é apreendido em roupas íntimas de mulher no AM

Redação AM POST

Policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prenderam um casal, na noite de sábado (12/12), com 22 gramas de ouro. A prisão da dupla que transportava a matéria-prima ocorreu por volta de 23h, em uma embarcação no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 8,9 mil.

Continua depois da Publicidade

De acordo com informações da polícia, os agentes realizaram abordagem na embarcação que vinha do município de Japurá com destino a Manaus. O material apreendido estava escondido dentro das roupas íntimas de uma mulher de 24 anos. Após a revista policial, a infratora confessou que o ouro era de seu namorado, que viajava em sua companhia.

Também foi apreendida a quantia de R$ 1,5 mil em espécie. O material e os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Continua depois da Publicidade

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.