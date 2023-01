Paciente é preso após assediar mulheres no HPS João Lúcio em Manaus

Redação AM POST*

Um homem de 29 anos identificado apenas como Mesak foi preso nesta segunda-feira (30) acusado de ter apalpado duas mulheres no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, zona leste de Manaus.

O homem estava internado na unidade de saúde para tratamento de uma fratura no braço direito e alegou estar “atordoado”.

De acordo com denúncia, uma das vítimas é uma auxiliar de enfermagem que foi atacada enquanto andava por um dos corredores do hospital e foi agarrada pelo homem. Segundo ela, o suspeito deslizou as mãos sobre os seus seios e balbuciou nos ouvidos dela. Uma médica que estava no corredor percebeu a situação e a puxou para dentro de uma sala e o rapaz saiu do local.

A segunda vítima, que acompanhava a mãe no hospital, disse à polícia que estava sentada esperando ser atendida pelo serviço social quando o homem “passou com muita força as mãos por suas coxas, subindo na direção da cintura”. Ela o empurrou e ele saiu do local.

A auxiliar de enfermagem comunicou a ocorrência aos seguranças do hospital, que iniciaram as buscas pelo homem. Mesak foi levado para a delegacia por policiais militares e preso pelo crime de importunação sexual.