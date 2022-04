Padrasto diz a polícia que espancou criança autista que morreu em hospital por ela pedir muito para ir ao banheiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O padrasto do menino autista de 9 anos, que morreu no dia 30 de março no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na zona Leste, afirmou que espancou o garoto após ele pedir para ir ao banheiro.

Conforme a polícia, o indivíduo relatou que o menor estava pedindo constantemente para ir ao banheiro, já que o menor estava com diarréia.

“Eu me estressei, não sabia que ia acontecer isso. Ele tava bem, mas não sabia que tinha acontecido isso por dentro dele. No estômago mesmo, mão fechada, foram uns dois. Eu fiquei com raiva, nesse momento eu perdi a cabeça e bati nele, estressado”, disse o padrasto.

A criança ainda foi levada para a unidade hospitalar, mas foi constatado os órgãos dilacerados supostamente por tortura e acabou não resistindo.

O casal está preso temporariamente por 30 dias e a polícia faz investigações mais aprofundadas para que a prisão seja revestida à preventiva.