Padrasto é preso acusado de agredir enteado de 9 anos no Amazonas

Um homem de 27 anos foi preso nessa quinta-feira (7) suspeito de puxar os testículos do enteado de 9 anos com um corda, no município de Itacoatiara (distante à 207 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a mãe do menino percebeu que ele estava estranho e com um ferimento em sua boca. Momento em que questionou o padrasto e ele não quis conversar sobre o assunto.

Na ocasião, o homem proibiu a mulher de sair da residência, no entanto, ele precisou fazer uma entrevista de emprego e a mulher com a criança aproveitaram para fugir.

Ao ser questionado por estar machucado, o garoto relatou que o padrasto havia puxado seus testículos para que ele não mijasse mais na cama, e além do órgão genital, ele agrediu outras partes do seu corpo.

A criança foi levada para o Hospital e a polícia fez buscas pelo município até prender o indivíduo.