Um homem de 43 anos, ainda não identificado, foi preso nesta quarta-feira (23), durante a Operação Andrômeda da Polícia Civil, acusado de estuprar a enteada de 16 anos em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 7 de agosto deste ano.

De acordo com informações do delegado Charles Araújo, titular da 47ª DIP, o início da operação se deu com o cumprimento desse mandado de prisão, que foi expedido no dia 14 de agosto, pela Comarca de Nova Olinda do Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse indivíduo já estava sendo investigado por esse crime praticado contra a própria enteada. Com base nisso, durante as diligências conseguimos localizá-lo e cumprir a ordem judicial em nome dele, na comunidade Cristo Rei”, disse Charles.

O suspeito foi conduzido à 47ª DIP, e responderá por estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Veja mais: Padrasto é preso por estuprar enteada de 11 anos no AM. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST