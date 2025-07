Padrasto é preso em Lábrea por estupro de enteada de 12 anos

Notícias de Polícia – Um homem de 45 anos foi preso neste sábado (19) em Lábrea, município a 702 quilômetros de Manaus, sob investigação por estupro de vulnerável contra sua enteada de 12 anos. A prisão foi efetuada após requisição do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A delegada Kelly Souto, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, informou que as investigações tiveram início com um relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O documento, que incluía uma escuta especializada conduzida por uma psicóloga do Creas, revelou que o padrasto praticava atos libidinosos de forma reiterada contra a adolescente.

Segundo a delegada, a prisão temporária do suspeito foi considerada crucial para proteger a vítima, que reside no mesmo endereço que o investigado, e para assegurar que as investigações prossigam sem interferências, garantindo a preservação das provas e dos depoimentos.

O homem foi levado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais, e agora permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reitera seu compromisso em combater crimes de natureza sexual, especialmente aqueles que vitimam pessoas vulneráveis. A instituição incentiva a população a denunciar casos semelhantes, garantindo que as informações sejam tratadas com sigilo e seriedade.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Civil ou através do Disque-Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).