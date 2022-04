Padrasto é preso por estuprar enteada de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 55 anos, foi preso nessa quarta-feira (27/04) pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra sua enteada, uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu nas dependências da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), ocasião em que o infrator compareceu para prestar depoimento.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, o Boletim de Ocorrência (BO) acerca do crime foi registrado pela irmã mais velha da vítima, após a mesma descobrir o ato criminoso por meio de mensagens telefônicas de sua irmã, com amigos.

“De acordo com a denúncia, a adolescente contou que sofria inúmeros abusos desde os 6 até os 12 anos de idade. Ela disse, também, que teria relatado o caso para sua mãe, no entanto, a mesma não acreditou”, explicou a titular.

Ainda conforme a delegada, foram realizadas diligências para prender o infrator, no entanto, ele não foi localizado em sua residência. Posteriormente, o mesmo compareceu na unidade especializada, na presença de uma advogada, momento em que foi dado cumprimento ao mandado.

Com base nas informações coletadas durante os trabalhos investigativos, foi solicitado o mandado em nome do homem, no qual foi expedido no dia 24 de abril deste ano, pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, do Plantão Criminal.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará a disposição da Justiça.