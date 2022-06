Padrasto é preso por estuprar ex-enteada de 12 anos no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, de 46 anos, foi preso nesta quarta-feira (29/06) pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua ex-enteada, uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro deste ano, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião do crime, a mãe da vítima viajou a trabalho e deixou a adolescente sob os cuidados do seu ex-companheiro, que é o pai de seus outros filhos menores, momento em que o infrator aproveitou para cometer os abusos.

“A menina contou à tia sobre os abusos que havia sofrido, e ela registrou a ocorrência na delegacia. Imediatamente, iniciamos as diligências em torno do caso, com coletas de informações no local do delito, bem como de depoimentos de testemunhas”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, durante o depoimento, a menina informou que o autor mantinha relações sexuais com ela desde os 9 anos, o que resultou em vários traumas, inclusive uma tentativa de suicídio. Ela segue em tratamento psicológico.

Continua depois da Publicidade

“Com base nas informações coletadas, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 20 de junho deste ano, pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari. Após o mandado ser decretado, efetuamos a prisão do infrator no bairro Santa Efigênia”, detalhou Barradas.

O delegado frisou que a vítima realizou exames de conjunção carnal e foi encaminhada para atendimento psicológico e demais procedimentos cabíveis.

Continua depois da Publicidade

O autor responderá por estupro de vulnerável. Ele ficará custodiado na DIP de Coari, à disposição da Justiça.