Padrasto é preso por queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Notícias policiais – Um homem de 48 anos foi preso na madrugada de quinta-feira (18) após suspeita de queimar a enteada, uma criança de 6 anos, com água quente. O incidente aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Por volta da 0h20, a polícia militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) devido a uma denúncia de que a criança teria sido esfaqueada.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela mãe da vítima de que o homem havia jogado água quente de uma panela sobre o ombro da criança, causando lesões.

Populares que estavam no local agrediram o suspeito antes da chegada da polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar os primeiros socorros ao homem, que foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Após receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A criança foi levada ao Hospital Pronto-Socorro da Criança, onde recebeu curativos para a queimadura e, em seguida, foi liberada.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância de denunciar ações criminosas pelo disque denúncia 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.