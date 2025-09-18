A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Padrasto é preso por queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Caso ocorreu no bairro Jorge Teixeira; criança foi atendida e liberada após curativos.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 10:51

Ver resumo

Notícias policiais – Um homem de 48 anos foi preso na madrugada de quinta-feira (18) após suspeita de queimar a enteada, uma criança de 6 anos, com água quente. O incidente aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Por volta da 0h20, a polícia militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) devido a uma denúncia de que a criança teria sido esfaqueada.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela mãe da vítima de que o homem havia jogado água quente de uma panela sobre o ombro da criança, causando lesões.

Populares que estavam no local agrediram o suspeito antes da chegada da polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar os primeiros socorros ao homem, que foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Após receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A criança foi levada ao Hospital Pronto-Socorro da Criança, onde recebeu curativos para a queimadura e, em seguida, foi liberada.

LEIA MAIS: Motociclista fica gravemente ferido em acidente no bairro Manoa, em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância de denunciar ações criminosas pelo disque denúncia 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Crivella defende ampliar projeto da Anistia para incluir Bolsonaro

Deputado diz que medida é necessária para pacificação.

há 24 segundos

Polícia

Dois suspeitos de assassinar ‘Chefinho Cell’ são presos em Manaus

Rodrigo Silva, conhecido como ‘Chefinho Cell’, foi assassinado em sua loja de assistência técnica.

há 50 segundos

Manaus

Manaus deve enfrentar estiagem mais leve em 2025, apontam projeções

Mesmo com a melhora, o risco persiste para comunidades ribeirinhas, abastecimento urbano e transporte fluvial.

há 27 minutos

Política

Damares Alves critica ‘PEC da Blindagem’ e alerta para risco de privilégios a parlamentares

Senadora alerta para risco de criação de privilégios que podem blindar parlamentares acusados de crimes graves.

há 31 minutos

Brasil

Presidente do União Brasil aparece em investigação da Operação Carbono Oculto

Polícia Federal apura se Antônio Rueda seria dono oculto de aeronaves ligadas a fundos suspeitos de lavar dinheiro do PCC.

há 54 minutos