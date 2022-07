Padrasto é preso por torturar enteado de 4 anos e obrigar a criança a tomar chá de maconha

Redação AM POST

A mãe e o padrasto de um garoto de 4 anos foram indiciados por torturá-lo, em Minas Gerais. As investigações da Polícia Civil foram iniciadas no dia 21 de junho, e o casal está preso desde o dia 24.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Paula Fernanda de Oliveira, o padrasto, de 19 anos, foi indiciado por tortura ao bater na criança com um fio de energia, pisar no menino e colocar pimenta nos órgãos genitais dele. O jovem também foi indiciado por dar chá de maconha para garoto e para o outro enteado, de 2 anos.

Em depoimento, o suspeito negou as ações, mas a mãe, que também tem 19 anos, confirmou que o companheiro cometeu os crimes. À Polícia Civil, a jovem disse que não denunciou a ação por medo.

Ainda segundo a delegada, a mãe disse que dava chá de maconha para os filhos quando eles estavam doentes para que melhorassem. Ela responderá por tortura omissiva.

As crianças estão sob a guarda da avó materna desde o casal foi preso. O Conselho Tutelar acompanha as investigações.

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar no dia 21 de junho, quando os responsáveis pelo menor foram detidos pela Polícia Civil, após a Justiça emitir um mandado de prisão contra os dois.

As agressões foram descobertas através de uma denúncia anônima. “O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima e foram na escola do menino, onde foi informado que havia quatro dias que ela não aparecia. Foram na casa da criança e constataram as lesões e acionaram a Polícia Civil”.

As crianças estão sob os cuidados da avó materna e o Conselho Tutelar acompanha a situação. A mãe está detida na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, e o padrasto está preso em Araguari.