Padrasto jogou bebe em igarapé de Manaus por ciumes, diz mãe da vítima

O jovem Vanderson M. D. S, de 22 anos, queria ter uma nova família e por isso jogou nessa terça-feira (15) a enteada de dois meses, em um igarapé,no bairro Adolpho Ducke, zona Norte de Manaus. A informação é da mãe da vítima, identificada apenas como Flávia.

De acordo com a mulher Vanderson usou a frase ‘agora podemos ter a nossa família’, ao contar que jogou a criança no igarapé no momento em que estava chovendo. A bebê é fruto de outro relacionamento da mãe.

Flávia também afirma que ele ainda pediu que ela falasse que a criança tinha morrido de problemas respiratórios, mas a mesma o denunciou logo em seguida.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) mesmo tendo confessado o crime, o suspeito só poderá indiciado se houver o encontro do cadáver. “Embora o suspeito tenha confessado que jogou a vítima no igarapé, nós ainda não temos o corpo, então não podemos afirmar que houve um homicídio”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros junto com equipe do Grupo Suçuarana, uma Organização não governamental de busca salvamento, fazem buscas desde ontem (15), no meio líquido e em terra, para que a menina seja encontrada.

Uma mochila preta foi encontrada no início desta tarde no igarapé, porém, a mãe da criança descartou que fosse a bolsa em que a bebe foi jogada na água.