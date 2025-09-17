Padrasto preso por estuprar enteada em Manaus ‘justifica’ ato dizendo que menina pedia para ver seu pênis

Notícias policiais – Um homem de 51 anos foi preso na terça-feira (16/09) em Manaus, acusado de abusar sexualmente de sua enteada de 9 anos. A prisão preventiva ocorreu no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital, após a vítima ser flagrada pela irmã mais velha durante os atos. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que reforça a necessidade de combate rigoroso aos crimes sexuais contra menores, principalmente em contextos familiares.

Segundo a delegada Juliana Tuma, responsável pelo caso, a descoberta dos abusos aconteceu quando a irmã da vítima, que estava na casa da avó próxima, percebeu algo errado e correu para intervir. “A irmã mais velha estava na casa da avó fazendo comida e deu um estalo nela para que ela fosse ver como estavam suas irmãs, de 9 e 2 anos, que estavam na casa imediatamente ao lado. Quando chegou, flagrou o cidadão cometendo os abusos sexuais contra a irmã de 9 anos, ficou com muito medo e levou as meninas para a casa da avó, informando imediatamente a mãe”, detalhou.

Após a denúncia, a mãe rompeu o relacionamento com o suspeito e acionou a polícia. A partir desse momento, a Depca iniciou a coleta de provas, que resultou na solicitação da prisão preventiva do homem, que mantinha um relacionamento de quatro anos com a mãe da vítima.

Durante o interrogatório, o suspeito negou ter consumado a conjunção carnal, mas admitiu ter mostrado seus órgãos genitais à criança, alegando que ela teria pedido para ver. A delegada Juliana Tuma destacou que tais justificativas não reduzem a gravidade do crime. “A normalização desse tipo de conduta é alarmante e inaceitável. Atos libidinosos com menores configuram estupro de vulnerável, independentemente de conjunção carnal”, explicou.

O abuso contra a enteada durou aproximadamente um ano e só veio à tona graças à intervenção da irmã mais velha. A Polícia Civil destacou que, apesar de o suspeito ter sido questionado sobre a criança de 2 anos, filha biológica da mãe, ficou claro que ele não mantinha convívio com a menina, que segue sob os cuidados da mãe.

Após a prisão, o homem foi conduzido à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. A delegada reforçou a importância da atuação imediata da rede de proteção e da polícia em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, sobretudo quando cometidos dentro do ambiente familiar.