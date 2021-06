Padrasto suspeito de agredir e matar bebê é preso na casa de pastor no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso neste sábado (26), no município de Barreirinha (distante 512 quilômetros de Manaus), suspeito de agredir e matar a própria enteada de apenas 1 ano e 6 meses, em março de 2019, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, o crime aconteceu durante ausência da mãe da criança e vizinhos relataram que a vítima chorava muito. “Na ocasião do crime, a criança estava sob os cuidados do padrasto, na casa da família, enquanto a mãe dela tinha ido deixar a filha mais velha, de 6 anos, na escola. Quando retornou, a mulher disse que viu o padrasto batendo nas costas da criança alegando que a mesma havia se engasgado”, disse a delegada.

A criança foi levada até uma unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) até que no dia seguinte, um tio paterno da criança compareceu à Depca para relatar que o bebê estava com diversos hematomas pelo corpo, internado no Pronto-Socorro Joãozinho e corria risco de morte.

O padrasto então se apresentou à Depca enquanto a criança ainda estava viva, mas ela teve duas paradas cardíacas e foi declarada morte encefálica. “Depois disso, o homem fugiu da residência e esteve foragido por dois anos e três meses”, completou a delegada.

O suspeito estava escondido na casa de um pastor. Já o pedido de prisão preventiva foi expedido no dia 19 de março de 2019, pelo juiz Luís Chaves, da Central de Inquéritos.