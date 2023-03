Padre é condenado a 9 anos de prisão por estuprar jovem dopado

Justiça de Goiás condenou o padre Ricardo Campos Parreiras a 9 anos de prisão em regime fechado por estuprar um jovem em Nova Crixás, no norte de Goiás. No entanto, de acordo com a sentença, ele está solto e pode recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, quando não há mais possibilidade de recurso.

A defesa do padre disse que vai recorrer porque não há prova do crime no processo, e que a juíza alegou que a vítima teria sido dopada, sem qualquer prova neste sentido (veja a íntegra ao final).

A juíza Marianna de Queiroz Gomes disse na decisão que o padre se aproveitou do cargo para ganhar a confiança da vítima, um jovem de 24 anos. A sentença foi dada em 2 de fevereiro deste ano, mas divulgada apenas nesta semana.

“A vítima estava em estado de vulnerabilidade, eis que foi dopado. Pelos depoimentos acostados tenho por comprovada a autoria e materialidade do delito. A conduta descrita é fato típico, ilícito e culpável”, argumentou a magistrada.

A Arquidiocese de Goiânia informou que o padre pertence à Diocese de Miracema do Tocantins. O g1, então, ligou para a Diocese de Miracema, nesta terça-feira (7), às 7h30, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem pediu um posicionamento por e-mail e aguarda resposta.

O padre Ricardo Campos foi preso em julho de 2021 em razão do estupro, mas foi solto depois por meio de um habeas corpus. A sentença diz que, atualmente, ele se encontra solto e pode recorrer em liberdade.

