Padre é preso por suspeita de estupro e ameaçar fiel

O padre Airton Freire, da Fundação Terra, foi preso por suspeita de estupro, em Arcoverde, no sertão de Pernambuco. O portal G1 divulgou a informação nesta sexta-feira, 14.

A prisão de Freire ocorreu na manhã desta sexta. O padre já estava suspenso das atividades religiosas desde maio por suspeita de estupro. Nascido em 29 de dezembro de 1955, o homem, de 67 anos, começou a Fundação Terra em Pernambuco. Hoje a instituição também atua no Ceará.

O líder católico romano tem 136 mil seguidores no Instagram e 42 mil no Facebook. Mesmo depois da prisão, os perfis do padre Airton seguem ativos nas redes sociais.

Na tarde desta sexta-feira, o religioso publicou sobre santidade no Instagram e no Facebook. “A santidade é viver a vida com um sentido pleno”, diz a publicação.

Nenhuma palavra foi dita sobre sua prisão nas redes sociais, e os comentários nas publicações foram limitados.

A personal stylist Silvia Tavares de Souza diz ter sido vítima de um estupro, em agosto de 2022. Em 31 de maio, ela foi ao Palácio do Campo das Princesas, na sede do governo de Pernambuco, no centro do Recife, para pedir a conclusão da investigação do caso.

Segundo Silvia, o motorista do padre, Jailson Leonardo da Silva, de 46 anos, teria praticado a violência sexual contra ela — a mando de Freire. O padre nega as acusações de estupro.

Padre teria ordenado que motorista cometesse o estupro enquanto ele assistia à cena e se masturbava

Ela conheceu o padre enquanto procurava ajuda para tratar sua depressão. “Ele me chamava de princesa”, contou. “Não queria que eu chamasse ele de Airton. Queria que eu chamasse ele de padinho. Dois anos atrás eu tive um AVC [acidente vascular cerebral]. Meu braço ficou dormente e meus olhos não tinham movimento.”

Em 17 de agosto de 2022, ainda vulnerável depois do AVC, padre Airton disse para Silvia ir à “casinha”, às 6h30. O motorista Jailson levou a personal stylist para lá. Quando chegou à casinha, o padre estava deitado de bruços e coberto apenas com um lençol de seda.

Ele pediu uma massagem, e Silvia a fez, apesar de surpresa com o pedido. Então, ela percebeu que o padre estava sem cueca. Silvia saiu da cama e tentou fugir do local. Mas o motorista a encurralou e ameaçou sua vida com uma faca.

O padre, então, ordenou que o motorista estuprasse Silvia enquanto ele se masturbava e assistia à violência sexual.

Além do estupro, o padre também tirou fotos de Silvia e Jailson nus durante a violência. Depois, ele ordenou que a vítima e o comparsa tomassem banho e acariciou os órgãos genitais do motorista.

O caso é investigado pelo Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) e pela Polícia Civil. As instituições receberam a denúncia em novembro e dezembro de 2022, respectivamente.

Em 30 de maio, o padre foi suspenso pela Diocese de Pesqueira, no agreste de Pernambuco. O caso corre em segredo de Justiça.