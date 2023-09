Padre é preso por tentar agarrar mulher e ameaçar com arma de fogo

Um padre identificado como José Jucier Ferreira Alves, de 37 anos, capelão do Exército Brasileiro, foi preso preventivamente por importunação sexual contra uma fiel, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O homem foi denunciado pela mulher à Delegacia de Atendimento Especializado às Mulheres (Deam). No entanto, o militar teve a prisão revogada nesta quinta-feira (28) e foi liberado.

O crime ocorreu no dia 4 de agosto passado, no apartamento onde mora o religioso, mas só teve repercussão esta semana. Os detalhes da investigação não foram revelados, mas o inquérito deve ser encerrado nos próximos dias.

A vítima relatou ter conhecido o agressor na missa. Os dois supostamente estavam bebendo em uma festa. Ela estava acompanhada do marido e de uma amiga quando o padre chamou o grupo para continuar a noite em seu apartamento.

No apartamento, num momento de ausência do marido dela, Jucier tentou agarrar a mulher. A amiga que estava presente tentou intervir, mas foi nesse momento que o religioso teria sacado uma arma e ameaçado as duas. À Polícia, porém, o padre disse não lembrar de nada.

O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara, afirmou não ter gerência sobre o caso. “O padre Jucier é incardinado no Ordinariado Militar do Brasil, cujo arcebispo, Dom Marconi, mora em Brasília. Caberá a ele e ao próprio Comando Militar do Oeste, além da competente autoridade policial, conduzir as investigações e decidir sobre o futuro do padre. Tomei ciência há pouco, por um dos nossos padres que também soube pela imprensa”, afirmou o religioso.

