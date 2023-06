Pai atira duas vezes no filho de 18 anos ao confundi-lo com ladrão

Um jovem de 18 anos foi baleado pelo pai, de 49 anos, ao ser confundido por ele com um ladrão na madrugada deste sábado (24), em Vila velha, na Grande Vitória. A vítima foi socorrida após ser ferida no braço e no peito.

De acordo com a Polícia, o pai, contou que a filha mora na residência ao lado e gritou acreditando ser um ladrão quando ouviu um barulho.

O homem acordou e, ainda no escuro, percebeu que a porta da casa dele estava aberta, viu uma pessoa indo na direção dele e não reconheceu o filho que mora com ele.

“Pensando que fosse um ladrão, o morador efetuou dois disparos de arma de fogo na direção do indivíduo. Porém, para a surpresa dele, se tratava do próprio filho, de 18 anos”, informou a PM.

A pistola calibre 9 milímetros do pai com o carregador e munição, as duas cápsulas deflagradas e um certificado de registro federal de arma de fogo e a nota fiscal da arma foram entregues por ele aos policiais.

O pai foi encaminhado à Delegacia Regional do município, onde foi ouvido e liberado. A arma dele foi apreendida e o caso segue sob investigação.

