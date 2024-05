Pai condenado por estuprar as três filhas crianças tem pedido de absolvição negado pela justiça

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) rejeitou o pedido de absolvição feito pela defesa de um homem condenado por abusar sexualmente de suas três filhas, que ainda eram crianças na época dos crimes. Os terríveis atos ocorreram durante um período de quatro anos, conforme detalhado no processo judicial.

Apesar do pedido negado, a pena inicial de 72 anos e 6 meses foi reduzida para 61 anos e 8 meses, em regime inicial fechado. O processo corre em sigilo, para preservar as vítimas.

Segundo os registros judiciais, o homem morava com a esposa e as filhas e os abusos começaram em 2013, quando as crianças tinham 8, 9 e 13 anos, respectivamente, e se prolongaram até 2017. As vitimas eram forçadas a assistir vídeos pornográficos com cenas de sexo explícito, conforme informações do TJ-RO.

As meninas também eram chantageadas e ameaçadas. O homem falava que ia matar a mãe delas e abandonar a família, caso elas contassem algo.