Pai de Santo que fazia feitiços contra PMs é preso por envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus

Redação AM POST

Um pai de santo, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta sexta-feira (26), junto com outras quatro pessoas por suspeita de fornecer drogas aos pontos de venda do bairro Parque Dez de Novembro e Educandos, na zona Sul de Manaus. Um adolescente foi apreendido com eles, além de drogas e arma de fogo.

Os policiais do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP) apreenderam drogas que estavam escondidas em um piso falso e uma pistola com numeração suprimida. Eles também encontraram anotações com rituais de descarrego para afastar policiais.

De acordo com o titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Edgar Moura, durante depoimento, o pai de santo, afirmou que os feitiços contra os policiais tinham o objetivo de os fazer adoecer e também de perder dinheiro.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram apresentados com o material apreendido no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).