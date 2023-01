Pai é assassinado a tiros e filho baleado após briga em campo de futebol no interior do AM

Redação AM POST*

Um homem identificado com Kevin Kelly dos Santos, de 40 anos, foi assassinado a tiros e o filho dele Eduardo dos Santos, 20, foi baleado nessa terça-feira (24) no bairro Santo Antônio, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com familiares das vítimas, Eduardo se envolveu em briga com um desafeto em um campo de futebol, foi baleado no rosto e encaminhado para o hospital do município em estado grave. Após isso, foi decretada a execução de toda a família dele.

Os criminosos invadiram a residência da família, encontraram no local apenas Kevin, que estava se arrumando para ir visitar o filho, então os homens armados o executaram com cerca de quatro tiros e uma facada no pescoço. Em seguida foram ao hospital para matar Eduardo e a mãe que estava com ele na unidade mas não conseguiram concretizar o assassinato.

O corpo de Kevin foi trazido para o Instituo Médico Legal (IML), em Manaus, e em seguida deve retornar para Itacoatiara. A Polícia Civil vai investigar o caso.