Pai e filho são presos suspeitos de envolvimento no assassinato de comerciante em Manaus

Redação AM POST

Carlos Guedes da Silva Lima, de 58 anos, e Paulo Vitor Trindade de Lima, 21, pai e filho, foram presos nesta quarta-feira (23/02) pelo homicídio do comerciante Diego Júnior de Souza Serra, que tinha 30 anos, ocorrido no dia 6 de dezembro de 2021, na rotatória do bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a eficiência das equipes policiais foi decisiva para elucidar o caso. “Nossas equipes efetuaram com excelência as investigações acerca do fato. Foi possível identificar os suspeitos por meio de câmeras de vigilância, que mostravam a participação deles na execução do crime”, explicou o titular.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, explicou que, na ocasião do crime, Paulo havia marcado um encontro com a vítima em um posto de combustível, momento em que Carlos Guedes e outro indivíduo, ainda não identificado, chegaram no local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.

“Diego Júnior realizava empréstimo de dinheiro a juros, e Paulo Vitor o auxiliava na cobrança das dívidas. O autor do crime passou a não repassar o dinheiro para a vítima e ainda tentou assumir os clientes de Diego”, disse a delegada.

A autoridade policial contou que, durante o interrogatório dos suspeitos, Paulo acabou confessando que seu pai teria participado do crime. Carlos, no decorrer das oitivas, alegou que estaria com receio de que a vítima pudesse fazer qualquer tipo de mal ao seu filho e, por isso, teria cometido o crime por conta própria.

“As investigações irão prosseguir, para que seja identificado e localizado o terceiro indivíduo envolvido no crime”, ressaltou a delegada.

Paulo Vitor foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária no bairro São José, zona oeste da capital. Carlos Guedes foi preso em razão de mandado de prisão temporária pelo crime de roubo; no entanto, no decorrer das oitivas, ele confessou a participação no homicídio de Diego Júnior.

O mandado de roubo em nome de Carlos foi expedido no dia 2 de março de 2021, pela juíza Careen Aguiar Fernandes. A ordem judicial em nome de Paulo Victor foi expedida no dia 8 de fevereiro deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior. Ambos da Central de Plantão Criminal.

Paulo Vitor responderá por homicídio, e Carlos Guedes responderá por roubo e homicídio. Ambos ficarão à disposição da Justiça.