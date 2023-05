Pai e madrasta são presos por tortura e estupro contra adolescente em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu, na segunda-feira (08/05), uma mulher, de 29 anos, e um homem, de 49, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, maus-tratos, tortura e estupro de vulnerável cometidos contra uma adolescente de 15 anos, que é filha do indivíduo. A prisão do casal ocorreu na rua Mozart Guarnieri, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

A ação está inserida na Operação nacional Caminhos Seguros, deflagrada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com policiais civis da Depca, os crimes ocorreram quando a vítima tinha 11 anos e, também, em 2022, já com 14 anos. As investigações apontaram que o pai da vítima juntamente com sua companheira a agrediram fisicamente, após descobrirem que ela tinha começado a namorar.

“A vítima estava com ferimentos não tratados e na escola se queixou de fortes dores. O Conselho Tutelar foi acionado e ela foi encaminhada à Depca, onde após escuta especializada, contou o que havia ocorrido e foi solicitada à Justiça uma medida protetiva”, informaram.

Entretanto, o pai dela tentou se reaproximar e descumpriu a ordem judicial, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva. “Durante diligências, conseguimos efetuar a prisão do casal no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul”, relataram os policiais.

Procedimentos

O casal responderá por descumprimento de medida protetiva, maus-tratos, tortura e estupro de vulnerável. Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.