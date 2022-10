Pai e madrasta são presos suspeitos de espancar e matar menina de 4 anos

Redação AM POST

O pai e a madrasta de uma menina de apenas quatro anos, identificada como Isabely, foram presos nessa segunda-feira (10) suspeitos de espancar e matar a criança na cidade de Sítio Novo, a 641 km de São Luís.

Segundo a Polícia Militar (PM), Isabely deu entrada no Hospital Municipal de Sítio Novo desacordada. No local, os médicos tentaram reanimá-la, mas perceberam que a criança já chegou a unidade hospitalar sem sinais de vida.

Desconfiada por conta dos sinais de agressão que tinham no corpo menina, a direção do hospital decidiu entrar em contato com a Polícia Militar. O casal suspeito, que não teve a sua identidade revelada, foi levado para o Plantão Central de Polícia Civil de Imperatriz, a 626 km da capital, onde prestaram depoimento.

Ainda de acordo com a PM, durante o depoimento do casal chegou ao delegado a informação de que Isabely tinha morrido em decorrência de hemorragia interna causada por lesões graves. O delegado juntou isso ao depoimento do casal, que teria admitido que agrediu a menina e logo após eles foram presos.

O pai da criança foi encaminhado para a unidade prisional de Imperatriz na noite dessa segunda-feira (10) e a madrasta da vítima permanece no Plantão Central de Polícia Civil de Imperatriz, onde deve ser levada na manhã desta terça-feira (11) para o presídio feminino de Davinópolis, a 663 km de São Luís.