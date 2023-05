Pai é morto após proibir filho de 15 anos de beber com os amigos no Amazonas

Nesse domingo, 28, a Polícia apreendeu um adolescente indígena de 15 anos suspeito de ter matado o próprio pai com golpes de faca. O crime aconteceu no município de Eirunepé no dia 25 de abril deste ano, mas o suspeito fugiu do local e só foi encontrado após denúncias.

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente se revoltou com o familiar após ser proibido de sair para beber com os amigos e desferiu vários golpes de faca no pescoço do pai. A vítima morreu na hora.

O jovem foi levado à delegacia e deverá ser transferido para uma unidade socioeducativa de Manaus.

Redação AM POST