Um homem, identificado como Cleber Batista da Silva, de 31 anos, foi preso, no último sábado (15), após agredir com um soco nas costas seu próprio filho, de apenas 3 meses, no município de Maués, interior do Amazonas

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da criança foi quem denunciou a agressão por volta das 22h. O suspeito foi preso em flagrante no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O filho do casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital do município. No local, a equipe médica informou que foram encontrados hematomas onde ele foi agredido. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do bebê.

Cleber foi levado para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi constatado um mandado de prisão por roubo em aberto no nome dele.

Veja também: Família procura adolescente desaparecido após sair de escola em Manaus. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST