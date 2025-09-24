Pai é preso em Nhamundá por permitir relação de filha de 11 anos com adulto

Notícias Policiais – Um homem de 36 foi preso em Nhamundá por estupro de vulnerável por omissão imprópria, tendo como vítima a própria filha, de 11 anos. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Elton Vieira, as investigações apontaram que o pai consentiu e incentivou a criança a manter relacionamento amoroso e a morar com um homem de 37 anos. A situação ocorria desde 2024. Ainda segundo a autoridade, o suspeito ameaçava a mãe da vítima para impedir que ela denunciasse o caso às autoridades. “O caso chegou inicialmente ao conhecimento do Conselho Tutelar, que o encaminhou ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). Após a decretação das prisões, deflagramos uma operação para cumprir os mandados”, informou o delegado.

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

PUBLICIDADE

A vítima está atualmente sob os cuidados da mãe, ambas assistidas pelos órgãos de proteção do município. O pai foi localizado e preso em uma comunidade onde reside. Já o segundo indivíduo, que convivia com a criança, encontra-se foragido.

O homem responderá por estupro de vulnerável por omissão imprópria. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. As diligências continuam para localizar o outro investigado.