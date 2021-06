Pai é preso por afogar e eletrocutar filho de 8 anos em sessões de tortura

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (7) por suspeita de tortura contra seu filho de oito anos em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o homem realizava sessões de afogamento e choques elétricos contra a criança.

Continua depois da Publicidade

A prisão dele integrou a operação Curciatus, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da capital. De acordo com o relato do menor à corporação o pai, cuja identidade não foi revelada, promovia “sessões de tortura” com agressões a diversas partes do corpo.

A criança relatou à policia que o pai o agredia com um fio e que o mesmo instrumento era utilizado para dar choques elétricos nos braços, barriga, pernas e pés. O agressor também teria tentado arrancar as unhas da vítima.

Ainda de acordo com a PC, o pai acordava a criança de madrugada, pegava um balde e fazia sessões de afogamento na criança. O filho relatou ainda que ele era jogado no chão e, enquanto o pai pisava no seu pescoço, puxava sua língua com um alicate.

Continua depois da Publicidade

O homem foi preso na casa dele, localizada no Jardim Bella Vitta, onde morava com outras duas crianças. De acordo com a corporação, ele possuía uma passagem por crime contra a honra.

O suspeito está detido. Como a identidade dele não foi revelada, o Mais Goiás não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para manifestação.

Continua depois da Publicidade

Fotos feitas pela corporação mostram que o menino tem ferimentos por todo o corpo, principalmente nas costas e nas unhas, que, segundo a polícia, eram arrancadas pelo investigado.