Pai é preso por estuprar a própria filha deficiente em Manaus

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (7), suspeito de participar do estupro da própria filha. A mulher, 25, é portadora de deficiência intelectual e um segundo suspeito do crime é Joelson Tenório, 48, que está sendo procurado pela polícia. O estupro ocorreu no dia 23 de junho deste ano, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A polícia solicitou a colaboração de todos na divulgação da imagem do suspeito.

De acordo com a delegada Isabellita Leite, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste, o pai da vítima e Joelson, estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia da mulher. Eles se aproveitaram da fragilidade da mulher para cometer os atos libidinosos.

O pai da vítima foi preso, nesta sexta-feira, durante diligência na rua Saldanha Marinho, bairro Centro, zona sul da cidade.

“Caso a população reconheça esse indivíduo ou saiba o paradeiro dele, denunciem às nossas equipes policiais, para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, disse a delegada.

Disque-denúncia

A autoridade policial pede a quem tiver informações acerca da localização de Joelson, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

