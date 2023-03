Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar filha de 11 anos

Redação AM POST

Um homem de 46 anos, foi preso nesta quinta-feira (16), suspeito de ter engravidado a própria filha, de 11 anos, em um estupro. O caso aconteceu em Ninheira, Minas Gerais.

De acordo com a polícia, o suspeito supostamente abusava sexualmente da filha aos finais de semana, quando a menina ficava na casa dele em vez de na residência da mãe.

– crime se repetiu por diversas vezes, conforme relato informal coletado da menor. O exame de corpo de deito constatou a gestação resultante de estupro – declarou o delegado Gildeilson Contão, responsável por coordenar as apurações.

Conforme relatos da mãe, o homem ameaçava requerer a guarda da filha, caso ela o proibisse de ter contato como a menina.

O caso chegou à polícia de São João do Paraíso (MG) no último dia 3 de março, após relato do Conselho Tutelar de Ninheira. Segundo as autoridades, já não há mais dúvidas da autoria do crime, tanto em razão da perícia e das testemunhas, quanto do relato da própria vítima.

A detenção ocorreu pela manhã, na casa da irmã do suspeito. O homem responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores.