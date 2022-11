Pai é preso suspeito de estuprar filhas de 10 e 12 anos

Redação AM POST

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de cometer o crime contra as duas filhas, uma de 10 e outra de 12 anos de idade. A prisão ocorreu na última terça-feira (8), em Altamira, no sudoeste do Pará.

De acordo com a PC, a ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município de Altamira e contou com o apoio da equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Após uma denúncia realizada pela instituição de ensino onde as vítimas estudam, os agentes iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Com as informações obtidas a partir dos depoimentos de testemunhas, o homem foi encontrado em um bar onde recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à Deaca para os procedimentos cabíveis e se encontra à disposição da Justiça.

Com informações do O Liberal*