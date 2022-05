Pai é preso suspeito de matar filhas de 5 e 6 anos feitas de refém por ele durante sequestro

Redação AM POST

Natanael de Lima, de 28 anos, foi preso suspeito de matar as duas filhas, de 5 e 6 anos, após fazê-las reféns dentro da casa da família em São Paulo, na última terça-feira (24).

De acordo com a polícia, tudo indica que o homem, apesar de negociar com a polícia por cerca de sete horas, não manteve as crianças vivas por muito tempo.

Um equipamento escâner da polícia foi usado para detectar que as crianças não estavam se movimentando dentro da casa. As duas meninas foram encontradas mortas com cortes no pescoço, uma na cama e a outra no chão do quarto, informaram os policiais.

A residência estava revirada, com vários cacos de vidro espalhados, e o suspeito estava armado com uma faca.

Vizinhos que estavam acompanhando a ocorrência rezaram durante a retirada dos corpos de Natáli, de 5, e Natanaeli, de 6 anos. Testemunhas disseram que Natanael entrou na casa com a autorização da ex-mulher, que havia saído para trabalhar. O homem e a mãe das meninas são separados.